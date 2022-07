Concorso Ministero Sviluppo Economico, 225 posti: prove scritte 28 e 29 luglio (Di lunedì 18 luglio 2022) *aggiornamento del 18/07/2022: pubblicate sul sito del Formez le date di svolgimento delle prove scritte relative al Concorso Ministero Sviluppo Economico, per la copertura di 225 posti di personale non dirigenziale, bandito il 31 dicembre 2021. La prova si svolgerà nelle giornate del 28 e 29 luglio 2022 presso la Nuova Fiera di Roma secondo il calendario allegato. Inoltre, si ricorda che i candidati ammessi a sostenere la prova scritta devono presentarsi muniti di: copia stampata della lettera di partecipazione alla prova concorsuale, documento di riconoscimento in corso di validità; codice fiscale; ricevuta rilasciata dal Sistema al momento della compilazione on line della domanda di ammissione; autodichiarazione COVID da firmare in sede ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 18 luglio 2022) *aggiornamento del 18/07/2022: pubblicate sul sito del Formez le date di svolgimento dellerelative al, per la copertura di 225di personale non dirigenziale, bandito il 31 dicembre 2021. La prova si svolgerà nelle giornate del 28 e 292022 presso la Nuova Fiera di Roma secondo il calendario allegato. Inoltre, si ricorda che i candidati ammessi a sostenere la prova scritta devono presentarsi muniti di: copia stampata della lettera di partecipazione alla prova concorsuale, documento di riconoscimento in corso di validità; codice fiscale; ricevuta rilasciata dal Sistema al momento della compilazione on line della domanda di ammissione; autodichiarazione COVID da firmare in sede ...

