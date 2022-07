Compra una di quelle case a un euro (malridotta). Ma dopo guardate dentro com’è diventata (Di lunedì 18 luglio 2022) Una bellissima storia ha come protagonista una donna, Maxine Sharples, autrice di un acquisto di una casa in rovina a solo un euro. E la trasformazione dell’abitazione è stata incredibile con un risultato sicuramente eccezionale, come testimoniato dalle foto che stanno girando online. Lei era una studentessa alcuni anni fa, quando ha deciso di tentare questa strada avendo difficoltà nel trovare un’abitazione a causa della mancanza di soldi. Ha sfruttato l’iniziativa del consiglio comunale della città inglese di Liverpool. La donna, che si chiama Maxine Sharples, ha usufruito di Homes for a Proud, che ha l’obiettivo di rendere alcuni immobili decadenti in qualcosa di positivo. E l’acquisto di questa casa in rovina a un euro è stata una vera svolta. Con una trasformazione da far brillare gli occhi di tutti. E in un’intervista la 35enne ha fatto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 luglio 2022) Una bellissima storia ha come protagonista una donna, Maxine Sharples, autrice di un acquisto di una casa in rovina a solo un. E la trasformazione dell’abitazione è stata incredibile con un risultato sicuramente eccezionale, come testimoniato dalle foto che stanno girando online. Lei era una studentessa alcuni anni fa, quando ha deciso di tentare questa strada avendo difficoltà nel trovare un’abitazione a causa della mancanza di soldi. Ha sfruttato l’iniziativa del consiglio comunale della città inglese di Liverpool. La donna, che si chiama Maxine Sharples, ha usufruito di Homes for a Proud, che ha l’obiettivo di rendere alcuni immobili decadenti in qualcosa di positivo. E l’acquisto di questa casa in rovina a unè stata una vera svolta. Con una trasformazione da far brillare gli occhi di tutti. E in un’intervista la 35enne ha fatto ...

