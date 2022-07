Choc in spiaggia, 54enne trovato senza vita sul lettino. Era morto da ore, nessuno aveva capito (Di lunedì 18 luglio 2022) Choc in spiaggia, turista trovato morto sul lettino. È successo ieri, domenica 17 luglio, sulla costa settentrionale dell’isola di Creta in particolare nella spiaggia di Stalida. L’uomo, un inglese di 54 anni, era arrivato dalla Gran Bretagna per trascorrere delle giornate di sole al mare. Si trovava in uno stabilimento della rinomata spiaggia meta di tante famiglie per i fondali bassi e il mare cristallino. Ma è stato trovato senza vita sul lettino, dove è rimasto per ore prima che qualcuno lanciasse l’allarme. Non si conoscono le cause del decesso, forse un malore. Fatto sta che l’uomo è deceduto senza che nessuno dei numerosi presenti sulla ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 luglio 2022)in, turistasul. È successo ieri, domenica 17 luglio, sulla costa settentrionale dell’isola di Creta in particolare nelladi Stalida. L’uomo, un inglese di 54 anni, era arrivato dalla Gran Bretagna per trascorrere delle giornate di sole al mare. Si trovava in uno stabilimento della rinomatameta di tante famiglie per i fondali bassi e il mare cristallino. Ma è statosul, dove è rimasto per ore prima che qualcuno lanciasse l’allarme. Non si conoscono le cause del decesso, forse un malore. Fatto sta che l’uomo è decedutochedei numerosi presenti sulla ...

