Case occupate abusivamente e furto di corrente, blitz nelle palazzine di Ponticelli (Di lunedì 18 luglio 2022) blitz della Polizia Municipale in via Camillo De Meis a Ponticelli. Il personale dell'Unità Operativa Tutela Patrimonio della Polizia Locale ha effettuato controlli mirati nei pressi di alcuni alloggi di edilizia popolare per delle segnalazioni che riguardavano l'occupazione senza alcun titolo degli immobili ed il furto di energia elettrica. Abitazioni occupate abusivamente e furto di energia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

