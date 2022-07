Beautiful anticipazioni 18 e 19 luglio 2022 | pace fatta tra Carter e Zoe

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 18 luglio 2022) Nelle puntate diin onda il 18 e 19si sente in colpa per aver tradito Zoe con Quinn e per questo motivo, all’ennesimo tentativo della modella di farsi perdonare il flirt con Zende, finge di aver trovato il coraggio per ricominciare insieme a lei. La Buckingham aveva scoperto il tradimento, ma non ha capito di chi si trattasse in realtà, credendo che nel letto del fidanzato ci fosse Shauna. Altrove, Zende e Paris parlano del cambio di rotta della storia di Zoe eche sembrava finita. Seguite questi episodi su Mediaset Infinity in streaming alle ore 13:45. Amici 22, torna Arisa: chi verrà sostituito tra i professori La cantante siciliana, reduce dall'esperienza a Ballando con le ...