“A breve firmerà il rinnovo”: annuncio in conferenza di Giuntoli (Di lunedì 18 luglio 2022) Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, durante la conferenza stampa conclusiva del ritiro partenopeo tenutasi questa sera proprio a Dimaro Folgarida, ha avuto l’occasione di chiarire anche uno dei punti caldi di questo mercato estivo: quello che riguarda il portiere. Tanto si è detto su Meret e sulla porta del Napoli, soprattutto dopo l’addio di David Ospina. Si è parlato di addio del portiere italiano o di staffetta con un estremo difensore considerato più affidabile, Keylor Navas e Kepa i nomi più caldi, ma questa sera il ds Giuntoli ha chiarito qualsiasi dubbio: “Abbiamo già un accordo per il rinnovo di Meret, si stanno aspettando i documenti degli avvocati, ma a breve arriverà la firma”. Alex Meret (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Una presa di posizione quantomai ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 18 luglio 2022) Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano, durante lastampa conclusiva del ritiro partenopeo tenutasi questa sera proprio a Dimaro Folgarida, ha avuto l’occasione di chiarire anche uno dei punti caldi di questo mercato estivo: quello che riguarda il portiere. Tanto si è detto su Meret e sulla porta del Napoli, soprattutto dopo l’addio di David Ospina. Si è parlato di addio del portiere italiano o di staffetta con un estremo difensore considerato più affidabile, Keylor Navas e Kepa i nomi più caldi, ma questa sera il dsha chiarito qualsiasi dubbio: “Abbiamo già un accordo per ildi Meret, si stanno aspettando i documenti degli avvocati, ma aarriverà la firma”. Alex Meret (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Una presa di posizione quantomai ...

Pubblicità

sscnapoli : ?? Giuntoli “Abbiamo l’accordo con Meret, firmerà a breve” #Dimaro22 ? - zazoomblog : “A breve firmerà per il rinnovo”: annuncio in conferenza di Giuntoli - #breve #firmerà #rinnovo”: #annuncio… - infoitsport : “A breve firmerà per il rinnovo”: annuncio in diretta di Giutnoli - Gaetano21258251 : #Giuntoli : “Abbiamo l’accordo con Meret ,firmerà a breve “. - dadoruxo1 : RT @sscnapoli: ?? Giuntoli “Abbiamo l’accordo con Meret, firmerà a breve” #Dimaro22 ? -