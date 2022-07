Volley | Nations League 2022 | Davide Mazzanti | “L’atteggiamento ha fatto la differenza | adesso riposo e poi testa ai Mondiali”

(Di domenica 17 luglio 2022) L’Italia ha vinto il torneo femminile dellaball. Aggiunto alla bacheca azzurra un trofeo che ancora mancava, ottenuto grazie ad un gruppo straordinario che, sotto la guida del CT, sta scrivendo pagine importantissime della nostra pallavolo. Il CT era ovviamente al settimo cielo dopo la vittoria, come riportato dalle parole raccolte dalla FIPAV: “Tutti insieme abbiamoun gran lavoro, perché la Federazione mi ha messo a disposizione tante figure nuove che hanno consentito una connessione ancora maggiore nello staff. Ci tengo a dedicare questo successo al mio staff, perché grazie al lavoro di tutti oggi abbiamo raggiunto questo traguardo”. L’emozione lascia preso spazio alla voglia di continuare a lavorare per raggiungere ...

fanpage : STRAORDINARIA IMPRESA per le Azzurre del volley che battono il Brasile nella finale di #VNL #italiabrasile - Gazzetta_it : Che grande Italia! Trionfa in Nations League: 3-0 al Brasile - Agenzia_Ansa : Le azzurre del ct Davide Mazzanti hanno battuto il Brasile argento olimpico 3-0 nella finalissima di Volleyball Nat… - 04pCristina : RT @perchetendenza: #VNL2022: Perché le Azzurre hanno battuto 3-0 il Brasile (25-23, 25-22, 25-22) e hanno vinto la Volley Nations League p… - paoloigna1 : Volley Nations League, l'Italia di Alessia Orro conquista uno storico oro -

Sulle note di "Azzurro e "Musica leggerissima", le azzurre del ct Davide Mazzanti hanno battuto il Brasile argento olimpico 3 - 0 (25 - 23, 25 - 22, 25 - 22) nella finalissima di Volleyball...... hanno "dominato" la selezione verdeoro e hanno conquistato il primo titolo della storia della pallavolo femminile italiana a livello di World Grand Prix eLeague. Il team azzurro ...L'Italia ha vinto la Nations League 2022 di volley femminile. Le Campionesse d'Europa hanno conquistato il prestigioso trofeo internazionale, dominando in lungo e in largo la Final Eight andata in sce ...L'Italia ha vinto il torneo femminile della Volleyball Nations League 2022. Aggiunto alla bacheca azzurra un trofeo che ancora mancava, ottenuto grazie ad un gruppo straordinario che, sotto la guida d ...