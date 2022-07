Una crittografia a prova di futuro (quantistico) (Di domenica 17 luglio 2022) C’è un incentivo strategico dietro alla corsa per lo sviluppo dei computer quantistici, una sfida tecnologica alla frontiera di informatica e fisica. Il primo a possedere un calcolatore quantistico funzionante sarebbe virtualmente in grado di svelare qualsiasi segreto mai passato attraverso internet. Per questo, spiega l’Economist, c’è chi sta già lavorando per proteggere la rete dalla minaccia che si annida nel futuro. Per i ricercatori di informatica quantistica la strada è ancora lunga. Ci vorrà almeno un decennio, probabilmente di più, per mettere a punto l’hardware (la macchina vera e propria), i sistemi di correzione degli errori (necessari per l’accuratezza del calcolo) e i software (programmi in grado di sfruttare l’enorme capacità di calcolo per un dato scopo, come la decrittazione). Ma il primo al traguardo otterrebbe la capacità teorica di ... Leggi su formiche (Di domenica 17 luglio 2022) C’è un incentivo strategico dietro alla corsa per lo sviluppo dei computer quantistici, una sfida tecnologica alla frontiera di informatica e fisica. Il primo a possedere un calcolatorefunzionante sarebbe virtualmente in grado di svelare qualsiasi segreto mai passato attraverso internet. Per questo, spiega l’Economist, c’è chi sta già lavorando per proteggere la rete dalla minaccia che si annida nel. Per i ricercatori di informatica quantistica la strada è ancora lunga. Ci vorrà almeno un decennio, probabilmente di più, per mettere a punto l’hardware (la macchina vera e propria), i sistemi di correzione degli errori (necessari per l’accuratezza del calcolo) e i software (programmi in grado di sfruttare l’enorme capacità di calcolo per un dato scopo, come la decrittazione). Ma il primo al traguardo otterrebbe la capacità teorica di ...

blackeyes972 : La crittografia La crittografia è una tecnica di rappresentazione di un messaggio in una forma tale che l’informazi… - univtrends : Utilizzare le leggi della Fisica per codificare e proteggere dati e comunicazioni in modo assolutamente inviolabile… - MarcoZaccarel15 : @GermanyNATO Siete daccordo nel fare del male al Italia il mio paese questo non va bene a causa di una crittografia… - notiziariofinan : Il calcolo quantistico ha una potenza di elaborazione tale da costituire una potenziale minaccia per la violazione… - Alpinacybersec : Maggio 2022 appare #MedusaLocker che infetta e cifra i files nei computer Windows usando la crittografia RSA a 256b… -