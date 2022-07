Traffico Roma del 17-07-2022 ore 18:30 (Di domenica 17 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma da trovati a questo aggiornamento da Simone a Cerchiara a causa di un incendio chiusa la Pontina nella zona di Tor de’ Cenci in direzione di Pomezia le ripercussioni fermo il Traffico in arrivo da via Pontina oltre all’incendio con il Traffico di rientro e le code da Pomezia a Roma una giornata con altri incendi e ripercussioni per un incendio è bloccato il Traffico sulla A1 Roma Napoli tra Colleferro e Anagni chiusa a causa di un incendio via della Pisana nella zona di via del Ponte Pisano e di Via di Brava È aperta invece da poco via Gioacchino Ventura nell’area del Parco del pineto torniamo al Traffico sull’Aurelia e la barriera di Roma Est Traffico di rientro abbiamo code ... Leggi su romadailynews (Di domenica 17 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdeda trovati a questo aggiornamento da Simone a Cerchiara a causa di un incendio chiusa la Pontina nella zona di Tor de’ Cenci in direzione di Pomezia le ripercussioni fermo ilin arrivo da via Pontina oltre all’incendio con ildi rientro e le code da Pomezia auna giornata con altri incendi e ripercussioni per un incendio è bloccato ilsulla A1Napoli tra Colleferro e Anagni chiusa a causa di un incendio via della Pisana nella zona di via del Ponte Pisano e di Via di Brava È aperta invece da poco via Gioacchino Ventura nell’area del Parco del pineto torniamo alsull’Aurelia e la barriera diEstdi rientro abbiamo code ...

