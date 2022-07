Propaganda, vista Chigi. La surreale rassegna stampa russa (Di domenica 17 luglio 2022) Altro che inceneritori, superbonus e salario minimo. È la guerra in Ucraina ad affondare il governo Draghi. Di questo si convince chi in questi giorni si sta informando sulla crisi politica italiana sfogliando la stampa governativa russa. Che sul caos a Roma ha puntato i riflettori e segue al minuto le piroette del Movimento Cinque Stelle tra strappi consumati e ricuciture sospirate. I ruoli in campo sono più o meno i seguenti: Giuseppe Conte nella veste di paladino della causa russa si scaglia contro il muro atlantista del governo Draghi e consuma una crisi sulle forniture di armi a Kiev. Kommersant, ad esempio, racconta che è “il dibattito sulle armi per l’Ucraina” ad aver “diviso il più grande partito del Paese”. Non c’è da biasimare la stampa russa se non si addentra nel labirinto di ultimatum, ... Leggi su formiche (Di domenica 17 luglio 2022) Altro che inceneritori, superbonus e salario minimo. È la guerra in Ucraina ad affondare il governo Draghi. Di questo si convince chi in questi giorni si sta informando sulla crisi politica italiana sfogliando lagovernativa. Che sul caos a Roma ha puntato i riflettori e segue al minuto le piroette del Movimento Cinque Stelle tra strappi consumati e ricuciture sospirate. I ruoli in campo sono più o meno i seguenti: Giuseppe Conte nella veste di paladino della causasi scaglia contro il muro atlantista del governo Draghi e consuma una crisi sulle forniture di armi a Kiev. Kommersant, ad esempio, racconta che è “il dibattito sulle armi per l’Ucraina” ad aver “diviso il più grande partito del Paese”. Non c’è da biasimare lase non si addentra nel labirinto di ultimatum, ...

