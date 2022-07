Preghiera del mattino del 17 Luglio 2022: “Restami vicino Signore” (Di domenica 17 luglio 2022) La Domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Lodiamo e glorifichiamo il Signore con la Preghiera del mattino di oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 17 luglio 2022) La Domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Lodiamo e glorifichiamo ilcon ladeldi oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

matteosalvinimi : Una preghiera per #ShinzoAbe, un pensiero affettuoso al suo Giappone scioccato come il resto del mondo. Soprattutto… - vaticannews_it : #Parolin al Centro disabili di Uzratuna dove la sofferenza ha il volto dei bambini. La preghiera del 'Padre nostro'… - Marinvik63 : RT @MarcoRossiRoma: Si vorrebbe poter dire una #preghiera per i propri cari #defunti al #Cimitero del #Verano, ma migliaia di #zanzare tigr… - GesAU_it : -:¦:-••• Programma di preghiera del nostro gruppo Gesù all'umanità - marialauraloi : RT @MarcoRossiRoma: Si vorrebbe poter dire una #preghiera per i propri cari #defunti al #Cimitero del #Verano, ma migliaia di #zanzare tigr… -