Omicidio Anzio, si dimette il consigliere Giorgio Buccolini: 'La città è fuori controllo' (Di domenica 17 luglio 2022) Dopo il terribile episodio avvenuto nella notte ad Anzio, dove un ragazzo di 25 anni, il pugile Leonardo Muratovic, è stato accoltellato e ferito a morte, arrivano le dimissioni del consigliere comunale Giorgio Buccolini, che ha puntato il dito contro una città, a suo dire, 'ormai fuori controllo e con un'amministrazione distante anni luce dalla realtà'. Le dimissioni di Giorgio Buccolini "Il mio ruolo – ha spiegato il consigliere comunale in una nota – non ha senso se la massima espressione civica non si riunisce da tre mesi e se maggioranza e opposizione sono rimaste sorde alla richiesta di consiglio comunale presentata l'1 giugno nella quale chiedevo – fra l'altro – se esisteva o meno un piano di sicurezza per l'estate in vista ...

