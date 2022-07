Napoli | dopo Koulibaly e Mertens non si esclude un altro addio a sorpresa

(Di domenica 17 luglio 2022) Neldi Spalletti c’è tanta incertezza, visto che nelle prossime settimane ci potrebbe essere un. Nelsono sicuramente giorni molto intensi. Il team guidato da Luciano Spalletti, infatti, ha visto andare via Kalidou, il quale è stato acquistato dal Chelsea per circa 40 milioni di euro. La partenza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Il mercato del Chelsea diventa una vetrina internazionale e l'intenzione è quella di non fermarsi a Kalidou Koulibaly, dal Napoli. D'altro canto, il club partenopeo si prepara a colpi proprio dal club ...Leo Ostigard è pronto a diventare un nuovo calciatore del Napoli. Il difensore ha già superato le visite mediche.