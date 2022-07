Milan, batti un colpo: il mercato rossonero ancora non decolla (Di domenica 17 luglio 2022) Mentre Napoli, Roma e Inter si danno battaglia per Dybala e la Juventus si gode gli arrivi di Pogba e Di Maria, il calciomercato del Milan procede a rilento. I rossoneri ormai da mesi sono alla ricerca di un rinforzo importante per reparto: difesa, centrocampo e attacco. Soprattutto per quanto riguarda la linea difensiva, la dirigenza è al lavoro dallo scorso gennaio per portare a Casa Milan un top player ma – dopo aver visto sfumare Botman – le difficoltà ad aprire un dialogo con Bremer (già in trattativa con l’Inter) stanno spingendo il club a guardare altrove. In mediana Renato Sanches sembra sempre più lontano mentre si registra ottimismo per De Ketelaere. Questa la situazione. Tanganga EPA/Stu Forster Japhet Tanganga durante Newcastle-Tottenham, Newcastle, Gran Bretagna, 4 aprile 2021 Il nuovo profilo individuato per ... Leggi su open.online (Di domenica 17 luglio 2022) Mentre Napoli, Roma e Inter si danno battaglia per Dybala e la Juventus si gode gli arrivi di Pogba e Di Maria, il calciodelprocede a rilento. I rossoneri ormai da mesi sono alla ricerca di un rinforzo importante per reparto: difesa, centrocampo e attacco. Soprattutto per quanto riguarda la linea difensiva, la dirigenza è al lavoro dallo scorso gennaio per portare a Casaun top player ma – dopo aver visto sfumare Botman – le difficoltà ad aprire un dialogo con Bremer (già in trattativa con l’Inter) stanno spingendo il club a guardare altrove. In mediana Renato Sanches sembra sempre più lontano mentre si registra ottimismo per De Ketelaere. Questa la situazione. Tanganga EPA/Stu Forster Japhet Tanganga durante Newcastle-Tottenham, Newcastle, Gran Bretagna, 4 aprile 2021 Il nuovo profilo individuato per ...

