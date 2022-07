Milan | Abate | «Orgoglioso che la scelta sia ricaduta su di me»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 luglio 2022) Ignazio, nuovo tecnico della Primavera del, ha parlato della sua nuova avventura alla guida dei giovani rossoneri Intervistato daTv, Ignazioha analizzato il suo nuovo incarico come tecnico della Primavera del. RITORNO AELLO – «È stato bellissimo varcare questi cancelli, sapete cosa rappresenta questo Club per me, cosa ha rappresentato e rappresenta questo centro sportivo: sono contentissimo. Speriamo di meritarcelo tutti insieme». NUOVO RUOLO – «Sonoche lasiasu di me. Ringrazio la società, da Paolo (Maldini, ndr), a Ricky (Massara, ndr) e Danzè. Soprattutto Angelo Carbone che l’anno scorso è stato il primo a credere in me e offrirmi questa opportunità. È una ...