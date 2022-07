LIVE – Spezia-ASV Stegen 3-0 | amichevole precampionato 2022 DIRETTA

(Di domenica 17 luglio 2022) Latestuale di-ASV. Dopo il primo test contro il Bochum, lodi Luca Gotti sfiderà l’ASV. Appuntamento oggi, domenica 17 luglio, alle ore 17 a Santa Caterina. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA-ASV3-0– Zovko, Kornvig, Caldara, Capradossi, Hristov, Ellertson, Podgoreanu, Strelec, Agudelo Verde, Gyasi. 18? – GOL! Strelec inventa in profondità, con Agudelo bravo a sfuggire alla marcatura degli avversari e a metter dentro a tu per tu. 3-0. 17? – GOL! Cross al bacio di ...

Formazione ufficiale dello: Zoet, Holm, Kornvig, Nikolaou, Sala, Kiwior, Nzola, Bastoni, Antiste, Maggiore, Vignali.