LIVE Motocross | GP Repubblica Ceca MXGP 2022 in DIRETTA | tra poco il via di gara 2!

Leggi su oasport

(Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.45 Buon pomeriggio e ben ritrovati per l’appuntamento di2 didel GP della. 14.57 Grazie per averci seguito e appuntamento alle 17 per2! 14.55 Seewer vince unastraordinaria, secondo Gajser. Guadagnini splendido ottavo e sfortunato Forato con due cadute che chiude al fondo della classifica. Bene anche Renaux. 14.53 Ecco l’ordine di arrivo: 1 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 35:32.284 2 243 Gajser, Tim SLO HON 35:39.567 3 959 Renaux, Maxime FRA YAM 35:47.005 4 259 Coldenhoff, Glenn NED YAM 35:50.014 5 61 Prado, Jorge ESP GAS 35:51.780 6 43 Evans, Mitchell AUS HON 36:00.611 7 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 36:03.185 8 101 Guadagnini, Mattia ITA GAS 36:05.860 9 919 Watson, Ben GBR ...