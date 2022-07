In vacanza nelle antiche dimore (Di domenica 17 luglio 2022) Schivare l’eterno ritorno dell’identico, l’ovvio standard alberghiero: il letto più l’armadio, le coccole stracostose del minibar, il bagno con qualche scomoda deriva di design. Evitare la casa vacanza, che per quanto si sforzi di essere ricercata, finisce per propinare un sottofondo di stantio o almeno di consueto. Andare in vacanza in una dimora storica, ecco. In un’abitazione che conserva il ricordo e la sostanza di un passato mitico. Fare un salto all’indietro, anche per una o poche notti soltanto. Una fuga dal tempo in quest’estate surriscaldata. Le possibilità sono plurime, ai limiti dell’incredibile: soggiornare in una villa costruita per un Papa, esaltare i sensi tra opere d’arte e mobilio sontuoso, perdersi in un giardino reso eterno dalle pagine di un libro. Una prateria dolce, protetta dalle ombre degli alberi e lo sguardo curioso dei ... Leggi su panorama (Di domenica 17 luglio 2022) Schivare l’eterno ritorno dell’identico, l’ovvio standard alberghiero: il letto più l’armadio, le coccole stracostose del minibar, il bagno con qualche scomoda deriva di design. Evitare la casa, che per quanto si sforzi di essere ricercata, finisce per propinare un sottofondo di stantio o almeno di consueto. Andare inin una dimora storica, ecco. In un’abitazione che conserva il ricordo e la sostanza di un passato mitico. Fare un salto all’indietro, anche per una o poche notti soltanto. Una fuga dal tempo in quest’estate surriscaldata. Le possibilità sono plurime, ai limiti dell’incredibile: soggiornare in una villa costruita per un Papa, esaltare i sensi tra opere d’arte e mobilio sontuoso, perdersi in un giardino reso eterno dalle pagine di un libro. Una prateria dolce, protetta dalle ombre degli alberi e lo sguardo curioso dei ...

Pubblicità

Martyfrongillo : @irresistewart insomma adatto alla versilia, alla costa romagnola, ibiza e mykonos ??… nelle cuffie fra l’altro è da… - Ecobnb_it : Nelle #Marche, a #Fermo, potrai vivere una vacanza rilassante nel bel mezzo della natura - paolomossetti : Se quest’estate andate in vacanza in Grecia e vi capita di vedere nelle edicole un giornale che ha nome e logo iden… - milady207 : Mi stava venendo l'insolazione nonostante sia stata tutto il giorno sotto l'ombrellone e allora ditelo che l'estate… - micheciprovo : @i_stoccolma Udine non è comoda ed è a metà settimana, fosse nel we avrebbe attratto anche gente in vacanza nelle spiagge del nord est -