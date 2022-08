House music | la bellezza di un genere musicale in continua ascesa

(Di domenica 17 luglio 2022) Life&People.it Due indizi fanno una prova. Il futuro dellaa internazionale guarda chiaramente al ritorno dell’, specie quella declinata anni Novanta. Il contributo del recente singolone di Beyoncé “Break my soul” e soprattutto l’ultimo album di Drake “Honestly, Nevermind” stanno tracciano la nuova via. Ripercorriamo i tratti salienti della storia della, uno dei generi più divertenti e seducenti in assoluto. Le origini L’muove i suoi primi passi nella metà degli anni Ottanta, direttamente dai club di Chicago. Non per nulla la denominazionederiva da Ware, celeberrimo locale della metropoli statunitense che aveva nel suo interno il dj resident Frankie Knuckles, anche noto come The Godfother of ...

SteveCattani : C'è produzione di questa traccia quasi 70 piste #tropicaldeephouse #deep house #single music - altrovemusic : Altrove Music è onorata di presentarvi : Eric Scott _Molly ora disponibile in esclusiva Beatport e Spotify; Beatpor… - matteopisano : #Digit #visit - thejoker080 : @Maria09798210 Per quanto mi riguarda, io nelle aule di camera e senato farei suonare Roger Sanchez h24?????? Release… - GoingNewsGN : #CarlyRaeJepsen non è sparita Beach House, appena pubblicata, fa parte del suo prossimo album #music #newmusic… -

LeccePrima

Giovedì 8 settembre a il Foro Festival di Carmagnola (TO) arriva Bob Sinclar, top dj che da decenni è una superstar internazionale a metà tra pop e. Celeberrimo anche in tv (è stato ...... Awilo Logonba , Fela Kuti, Alpha Blondie, Angelic Kidjo Drums: Djembe , Cowbells , Talking Drum Today,that meets the rhythms of African, thanks to artists like you and Black ... Jazz house music a Porto Cesareo The thematic concept of the project begins from the desire to describe the cultural heterogeneity that characterized popular music from the post-war period until today in Bologna and moves between mul ...