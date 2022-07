Gratta e vinci usati buttati a terra a Solaro: invece del bottino arriva la multa (Di domenica 17 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Gratta e vinci perdenti buttati a terra a Solaro, il responsabile scoperto e punito con una multa. Ai soldi spesi senza successo per il “Gratta e vinci”, un uomo di Solaro aggiungerà anche una doppia sanzione da 100 euro per avere gettato i tagliandi usati sul ciglio della strada. La Polizia locale di Solaro ha ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 17 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorperdenti, il responsabile scoperto e punito con una. Ai soldi spesi senza successo per il “”, un uomo diaggiungerà anche una doppia sanzione da 100 euro per avere gettato i tagliandisul ciglio della strada. La Polizia locale diha ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

