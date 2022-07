Gita in montagna: si accascia a terra e muore sul sentiero con gli amici (Di domenica 17 luglio 2022) Malore stronca escursionista 54enne questa mattina verso le 11 mentre risaliva il sentiero 499 del monte Ponta . F. B. 54 anni, di Mogliano Veneto aveva lamentato un improvviso dolore toracico e si ... Leggi su leggo (Di domenica 17 luglio 2022) Malore stronca escursionista 54enne questa mattina verso le 11 mentre risaliva il499 del monte Ponta . F. B. 54 anni, di Mogliano Veneto aveva lamentato un improvviso dolore toracico e si ...

