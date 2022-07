"Draghi resti premier": il Financial Times "vota" Super Mario (Di domenica 17 luglio 2022) Il quotidiano della City di Londra sostiene l'ipotesi che vede Mario Draghi restare a Palazzo Chigi. Vediamo perché Leggi su ilgiornale (Di domenica 17 luglio 2022) Il quotidiano della City di Londra sostiene l'ipotesi che vederestare a Palazzo Chigi. Vediamo perché

Pubblicità

meb : Oggi all’assemblea di @ItaliaViva per ribadire che siamo al lavoro perché #Draghi resti alla guida del Paese. Non l… - raffaellapaita : Di fronte ai tantissimi appelli perché #Draghi resti Presidente del Consiglio, di fronte alla richiesta di stabilit… - LaStampa : Draghi, l’appello dei sindaci delle grandi città: “Resti, se il governo cade danni incalcolabili” - Luis91052594 : RT @uomoinbabbucce: @graziano_delrio @monicaguerzoni @Corriere Se volete tanto che #draghi resti, candidatelo come vostro premier e present… - SoniaSamoggia : RT @GianniCuperIoPD: Draghi firma l’appello perché Draghi resti al governo. -