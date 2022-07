Calcio femminile, Milena Bertolini: “Domani mi aspetto una grande prestazione” (Di domenica 17 luglio 2022) Gli Europei 2022 di Calcio femminile, in corso in Inghilterra, Domani, lunedì 18 luglio, vedranno disputarsi la terza ed ultima giornata della prima fase del Girone D: l’Italia per qualificarsi ai quarti deve battere il Belgio e sperare in un mancato successo dell’Islanda sulla Francia, già certa del primo posto nel raggruppamento. La CT Milena Bertolini e la capitana Sara Gama hanno fatto il punto della situazione alla vigilia. Questa l’analisi di Milena Bertolini al sito federale: “È vero che siamo alla vigilia di una partita da dentro o fuori, ma sarà una notte come le altre, perché momenti così importanti li abbiamo già vissuti in passato. I primi due match non sono andati come volevamo, ma le ragazze sono state brave a non farsi travolgere e a riprendere il filo ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) Gli Europei 2022 di, in corso in Inghilterra,, lunedì 18 luglio, vedranno disputarsi la terza ed ultima giornata della prima fase del Girone D: l’Italia per qualificarsi ai quarti deve battere il Belgio e sperare in un mancato successo dell’Islanda sulla Francia, già certa del primo posto nel raggruppamento. La CTe la capitana Sara Gama hanno fatto il punto della situazione alla vigilia. Questa l’analisi dial sito federale: “È vero che siamo alla vigilia di una partita da dentro o fuori, ma sarà una notte come le altre, perché momenti così importanti li abbiamo già vissuti in passato. I primi due match non sono andati come volevamo, ma le ragazze sono state brave a non farsi travolgere e a riprendere il filo ...

