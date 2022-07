VNL femminile 2022: l’Italia batte la Turchia in tre set e vola in finale (Di sabato 16 luglio 2022) l’Italia domina la Turchia nella semifinale della Volley Nations League 2022 e raggiunge il Brasile nell’ultimo atto. Una partita vinta in tre set dalle azzurre di Davide Mazzanti (25-18, 28-26, 25-22), che dopo aver dominato il primo parziale rischiano qualcosa negli ultimi due riuscendo però ad essere sempre superiori alle avversarie. Appuntamento domani, domenica 17 luglio, con il gran finale contro la Nazionale verdeoro. finale ITALIA-BRASILE DOMANI IN TV IL TABELLONE DELLE FINALI VNL femminile 2022, IL CALENDARIO DELl’Italia: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL 2022: TUTTI I LIVE MASCHILI E FEMMINILI TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA VNL 2022: ... Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022)domina lanella semidella Volley Nations Leaguee raggiunge il Brasile nell’ultimo atto. Una partita vinta in tre set dalle azzurre di Davide Mazzanti (25-18, 28-26, 25-22), che dopo aver dominato il primo parziale rischiano qualcosa negli ultimi due riuscendo però ad essere sempre superiori alle avversarie. Appuntamento domani, domenica 17 luglio, con il grancontro la Nazionale verdeoro.ITALIA-BRASILE DOMANI IN TV IL TABELLONE DELLE FINALI VNL, IL CALENDARIO DEL: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL: TUTTI I LIVE MASCHILI E FEMMINILI TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA VNL: ...

