Ubriaco, aggredisce (di nuovo) i carabinieri e il giudice lo perdona: “Stia di più con i suoi figli” (Di sabato 16 luglio 2022) Bergamo. “È l’ultima volta che la perdono. E invece di uscire, la sera, Stia di più con i suoi figli”. Si è concluso con una ramanzina quasi paterna del giudice Roberto Palermo il processo per direttissima che venerdì vedeva imputato M. A., 43enne, nato in Marocco, per resistenza a pubblico ufficiale, alla sua quarta imputazione in cinque mesi per lo stesso reato. L’ultimo episodio giovedì sera, a Martinengo. L’uomo, alterato da qualche bicchiere di troppo, ha iniziato a disturbare alcuni clienti fuori da un bar. Offese pesanti e atteggiamento aggressivo il suo, tanto che uno dei presenti ha chiamato i carabinieri. Sul posto è arrivata una pattuglia dalla vicina stazione dell’Arma. I due militari hanno chiesto i documenti all’uomo, regolare in Italia, che si è rifiutato e ha detto loro: “Chiedeteli ai ... Leggi su bergamonews (Di sabato 16 luglio 2022) Bergamo. “È l’ultima volta che la perdono. E invece di uscire, la sera,di più con i”. Si è concluso con una ramanzina quasi paterna delRoberto Palermo il processo per direttissima che venerdì vedeva imputato M. A., 43enne, nato in Marocco, per resistenza a pubblico ufficiale, alla sua quarta imputazione in cinque mesi per lo stesso reato. L’ultimo episodio giovedì sera, a Martinengo. L’uomo, alterato da qualche bicchiere di troppo, ha iniziato a disturbare alcuni clienti fuori da un bar. Offese pesanti e atteggiamento aggressivo il suo, tanto che uno dei presenti ha chiamato i. Sul posto è arrivata una pattuglia dalla vicina stazione dell’Arma. I due militari hanno chiesto i documenti all’uomo, regolare in Italia, che si è rifiutato e ha detto loro: “Chiedeteli ai ...

