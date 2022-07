Traffico Roma del 16-07-2022 ore 11:30 (Di sabato 16 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma e ritrovati in studio Tiziana rimondi Traffico intenso sulla principale rete viaria in uscita dalla capitale Ci sono code sulla diramazione di Roma sud da San Cesareo alla Autosole indirizzo di Napoli proseguendo poi sulla A1 altri file fino a Valmontone attese code poi sulla diramazione Nord alla barriera in direzione di Firenze incolonnamenti su via Pontina da raccordo anulare a Castel Romano verso Pomezia stessa situazione su via Cristoforo Colombo attenzione in quanto per un incidente nei pressi di via Ermanno Wolf Ferrari è chiusa la corsia laterale in direzione di Ostia all’altezza di Acilia proseguono i lavori su via Ardeatina che resta chiusa tra il raccordo anulare e la rotatoria di via di Tor Pagnotta nelle due direzioni la riapertura è prevista per ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdee ritrovati in studio Tiziana rimondiintenso sulla principale rete viaria in uscita dalla capitale Ci sono code sulla diramazione disud da San Cesareo alla Autosole indirizzo di Napoli proseguendo poi sulla A1 altri file fino a Valmontone attese code poi sulla diramazione Nord alla barriera in direzione di Firenze incolonnamenti su via Pontina da raccordo anulare a Castelno verso Pomezia stessa situazione su via Cristoforo Colombo attenzione in quanto per un incidente nei pressi di via Ermanno Wolf Ferrari è chiusa la corsia laterale in direzione di Ostia all’altezza di Acilia proseguono i lavori su via Ardeatina che resta chiusa tra il raccordo anulare e la rotatoria di via di Tor Pagnotta nelle due direzioni la riapertura è prevista per ...

Corriere : Treni Roma-Bari, traffico sospeso per 3 ore: ritardi fino a 300 minuti - il_cappellini : Sto guidando in centro a Roma, c'è così traffico che sto dando nuovo senso allo slogan elettorale 'La città dei 15… - viabilitasdp : 12:02 #A24 Carsoli-Oricola in entrata e' chiuso al traffico verso Roma per Veicolo in fiamme. Entrata consigliata… - leggoit : #roma, #incidente a Casal Palocco: 7 feriti, uno è grave. Traffico in tilt verso il mare - viabilitasdp : 11:58 #A24 Tratto Chiuso tra Carsoli-Oricola e Vicovaro-Mandela per Veicolo in fiamme Entrata consigliata verso Ro… -