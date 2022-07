Svolta per Dybala: videochiamata con De Laurentiis da Dimaro, le ultime (Di sabato 16 luglio 2022) Nella giornata di ieri il presidente Aurelio De Laurentiis è arrivato a Dimaro in Val di Sole per assistere alla fase finale della prima sessione di ritiro del Napoli. Gli azzurri, infatti, rientreranno dal Trentino il 19 luglio e riprenderanno poi la preparazione atletica in Abruzzo a partire dal 23 luglio, quando saranno ospiti a Castel di Sangro. FOTO: Getty Images, Dybala Non è mancato tempo al presidente del club partenopeo di riprendere le trattative per sopperire ad alcune mancanze all’interno della rosa. Con la partenza anche di Kalidou Koulibaly e l’incasso di 40 milioni si iniziano a muovere gli ingranaggi per avviare nuovi discorsi. In particolare, rispunta con maggiore decisione il nome di Paulo Dybala, ancora svincolato e alla ricerca di un impiego per la prossima stagione. La ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 16 luglio 2022) Nella giornata di ieri il presidente Aurelio Deè arrivato ain Val di Sole per assistere alla fase finale della prima sessione di ritiro del Napoli. Gli azzurri, infatti, rientreranno dal Trentino il 19 luglio e riprenderanno poi la preparazione atletica in Abruzzo a partire dal 23 luglio, quando saranno ospiti a Castel di Sangro. FOTO: Getty Images,Non è mancato tempo al presidente del club partenopeo di riprendere le trattative per sopperire ad alcune mancanze all’interno della rosa. Con la partenza anche di Kalidou Koulibaly e l’incasso di 40 milioni si iniziano a muovere gli ingranaggi per avviare nuovi discorsi. In particolare, rispunta con maggiore decisione il nome di Paulo, ancora svincolato e alla ricerca di un impiego per la prossima stagione. La ...

Pubblicità

petergomezblog : Spagna, Tasse alle banche, treni gratis, bonus studenti: “Distribuire in modo equo l’effetto della crisi”. Sànchez… - fattoquotidiano : Tasse alle banche, treni gratis, bonus studenti: “Distribuire in modo equo l’effetto della crisi”. Sànchez svolta a… - lauraboldrini : Non è facendo cadere l’Esecutivo che si risolvono i problemi che affliggono il Paese. Si lavori per trovare una so… - Gcabocla1 : RT @petergomezblog: Spagna, Tasse alle banche, treni gratis, bonus studenti: “Distribuire in modo equo l’effetto della crisi”. Sànchez svol… - David_c05 : Una svolta per le batterie agli ioni di sodio: un giorno alimenteranno le auto elettriche? -