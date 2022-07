Simone malato di tumore si diploma col massimo dei voti in ospedale: “Mi sento libero” (Di sabato 16 luglio 2022) Simone ce l’ha fatta! Con addosso il pigiama e un sorriso che ha illuminato anche lo sguardo di tutte le persone che lo hanno visto sostenere una grande prova, si è diplomato con una votazione di 100 su 100 a Monza, al Comitato Maria Letizia Verga, centro di cura oncologica pediatrica, dopo che gli era stata diagnosticata una malattia. Il centro Maria Letizia Verga dove Simone è stato ricoverato“È stato un grande onore aver fatto questo percorso con te” Simone ha frequentato Itis Feltrinelli nel capoluogo lombardo, istituto tecnico industriale, e nei mesi di ricovero gli insegnanti della Scuola in ospedale lo hanno seguito nel percorso di studio, per coordinare le attività con quelle della scuola di provenienza e non interrompere il ciclo scolastico. Per le due prove scritte la settimana scorsa era ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 16 luglio 2022)ce l’ha fatta! Con addosso il pigiama e un sorriso che ha illuminato anche lo sguardo di tutte le persone che lo hanno visto sostenere una grande prova, si èto con una votazione di 100 su 100 a Monza, al Comitato Maria Letizia Verga, centro di cura oncologica pediatrica, dopo che gli era stata diagnosticata una malattia. Il centro Maria Letizia Verga doveè stato ricoverato“È stato un grande onore aver fatto questo percorso con te”ha frequentato Itis Feltrinelli nel capoluogo lombardo, istituto tecnico industriale, e nei mesi di ricovero gli insegnanti della Scuola inlo hanno seguito nel percorso di studio, per coordinare le attività con quelle della scuola di provenienza e non interrompere il ciclo scolastico. Per le due prove scritte la settimana scorsa era ...

