Scoppia rogo in una pineta, mare preso d’assalto: fumo e intossicazione (Di sabato 16 luglio 2022) Scoppia incendio presso uno stabilimento balneare. I turisti presi alla sprovvista, hanno trovato rifugio in mare, il bilancio della vicenda. E’ accaduto all’improvviso mentre i bagnanti erano in dolce relax.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 16 luglio 2022)incendio presso uno stabilimento balneare. I turisti presi alla sprovvista, hanno trovato rifugio in, il bilancio della vicenda. E’ accaduto all’improvviso mentre i bagnanti erano in dolce relax.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

Carlino_Imola : Scoppia rogo in una casa in via Reggiana - infoitinterno : Bibione, Scoppia rogo in una zona boschiva: escursionisti si salvano lanciandosi in mare - infoitinterno : Scoppia rogo a Bibione (Venezia): escursionisti si salvano lanciandosi in mare - 58_luigina : Scoppia rogo a Bibione (Venezia): escursionisti si salvano lanciandosi in mare - StefaniaNonno : RT @blusewillis1: Scoppia rogo a Bibione (Venezia): escursionisti si salvano lanciandosi in mare -