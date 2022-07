Sara Croce, Vasfi rinuncia alla causa: non dovrà più risarcirlo (Di sabato 16 luglio 2022) Buone notizie per Sara Croce, la splendida modella e influencer non dovrà più pagare l’elevato risarcimento all’ex Vasfi In passato Sara Croce è stata legata sentimentalmente al magnate Hormoz Vasfi. Quando la loro storia d’amore giunse al capolinea lui le aveva chiesto un cospicuo risarcimento per tutti i regali che le aveva fatto per tutta la durata della loro relazione. Una cifra che spiazzò praticamente tutti, si trattava di un milione di euro. Sara Croce (Screenshot da Instagram)La storia d’amore tra Vasfi e la nota Bonas di Avanti un altro giunse al capolinea due anni fa. Lui accusò l’ex fidanzata e sua madre di aver intrapreso una relazione solo per trarne importanti benefici dal punto di ... Leggi su vesuvius (Di sabato 16 luglio 2022) Buone notizie per, la splendida modella e influencer nonpiù pagare l’elevato risarcimento all’exIn passatoè stata legata sentimentalmente al magnate Hormoz. Quando la loro storia d’amore giunse al capolinea lui le aveva chiesto un cospicuo risarcimento per tutti i regali che le aveva fatto per tutta la durata della loro relazione. Una cifra che spiazzò praticamente tutti, si trattava di un milione di euro.(Screenshot da Instagram)La storia d’amore trae la nota Bonas di Avanti un altro giunse al capolinea due anni fa. Lui accusò l’ex fidanzata e sua madre di aver intrapreso una relazione solo per trarne importanti benefici dal punto di ...

