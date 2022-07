ROH/AEW: È ufficiale, Jonathan Gresham affronterà Claudio Castagnoli a Death Before Dishonor! (Di sabato 16 luglio 2022) Il match tra i due era nell’aria e la conferma ufficiale è arrivata nel corso dell’ultimo episodio di Rampage: a Death Before Dishonor, il prossimo pay per view della Ring of Honor che si terrà il 23 luglio, Jonathan Gresham difenderà il titolo mondiale della ROH contro Claudio Castagnoli in un match che promette spettacolo. Chi è il miglior wrestler tecnico al mondo? Jonathan Gresham non ha mai nascosto il fatto di voler affrontare Claudio Castagnoli in modo da dimostrare di essere il miglior wrestler tecnico al mondo. Il massimo campione della Ring of Honor aveva lanciato quest’appello qualche settimana fa a Rampage e nella notte di ieri Castagnoli ha accettato il ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 16 luglio 2022) Il match tra i due era nell’aria e la confermaè arrivata nel corso dell’ultimo episodio di Rampage: aDishonor, il prossimo pay per view della Ring of Honor che si terrà il 23 luglio,difenderà il titolo mondiale della ROH controin un match che promette spettacolo. Chi è il miglior wrestler tecnico al mondo?non ha mai nascosto il fatto di voler affrontarein modo da dimostrare di essere il miglior wrestler tecnico al mondo. Il massimo campione della Ring of Honor aveva lanciato quest’appello qualche settimana fa a Rampage e nella notte di ieriha accettato il ...

