Riflessioni di «roboetica» | come il futuro intelligente dei robot ci deve costringere ad essere migliori

Leggi su ecodibergamo

(Di sabato 16 luglio 2022) In una manciata di anni la nostra interazione con idi servizio è destinata ad aumentare. Ci aiuteranno nelle faccende di casa e nel lavoro d’ufficio, ci trasporteranno in luoghi diversi e saranno nostri assistenti virtuali nel mondo ampliato del metaverso. Per interagire al meglio con loro non dovremo cercare di imitarli o dipiù intelligenti, ci basteràqualitativamente diversi