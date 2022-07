Record di incendi in Europa, nel 2022 è bruciata un’area più grande della Val d’Aosta (Di sabato 16 luglio 2022) L’estate del 2022 ha già fatto registrare la siccità più grave degli ultimi decenni. Ora, come riportato dall’European forest fire information system (Effis), il sistema di informazione istituito dalla Commissione europea, ha battuto un altro Record: quello degli incendi. Dal 1° gennaio al 16 luglio negli Stati membri dell’Unione europea sono andati in fiamme in tutto 346 mila ettari di aree boschive. un’area così grande da essere più vasta dell’intera Val d’Aosta, la regione infatti misura 326 mila ettari. I dati raccolti da Effis testimoniano come nel 2022 gli incendi siano iniziati ben prima rispetto al passato, arrivando a bruciare il triplo di ettari rispetto alla media degli ultimi 16 anni. Un altro dato da considerare è che si sono ... Leggi su open.online (Di sabato 16 luglio 2022) L’estate delha già fatto registrare la siccità più grave degli ultimi decenni. Ora, come riportato dall’European forest fire information system (Effis), il sistema di informazione istituito dalla Commissione europea, ha battuto un altro: quello degli. Dal 1° gennaio al 16 luglio negli Stati membri dell’Unione europea sono andati in fiamme in tutto 346 mila ettari di aree boschive.cosìda essere più vasta dell’intera Val, la regione infatti misura 326 mila ettari. I dati raccolti da Effis testimoniano come nelglisiano iniziati ben prima rispetto al passato, arrivando a bruciare il triplo di ettari rispetto alla media degli ultimi 16 anni. Un altro dato da considerare è che si sono ...

