(Di sabato 16 luglio 2022) Prima il tema della rimozione dell’amianto dall’ex tabacchificio Ati Alfani, poi l’approvazione dei lavori per piazza degli Etruschi. Il dibattito consiliare aè tutto un trailer della prossima campagna elettorale: senso di responsabilità e volontà di favorire l’avanzata delle procedure a favore della comunità di, ma così proprio non va. A tuonare, dai banchi deldel comune picentino, il gruppo consiliare di Forza Italia e, in particolare, i consiglieri Francesco Pastore e Raffaele Silvestri. Quest’ultimo ha preso la parola per richiedere informazioni dettagliate riguardo i lavori eseguiti all’ex tabacchificio Ati Alfani: un’interrogazione non finalizzata alla polemica sterile, per una volta, ma al chiarimento dovuto ad ...

Si è tenuto 14 luglio scorso, presso la Masseria "La Casella" di, un importante seminario formativo sui Piani di zona, organizzato dalla Cisl di Salerno e dalla Fnp Cisl, sigla di categoria che tutela gli interessi dei pensionati. All'incontro .... 'Da domani mattina il nuovo ponte sul fiume Asa sarà finalmente riaperto al traffico. Per circa tre anni la litoranea è rimasta divisa in due per il ponte interdetto al traffico. ... Pontecagnano Faiano, dopo il consiglio comunale insorge FI: «Non è possibile amministrare una città senza dialogo né coinvolgimento» Controlli a tappeto da parte delle forze dell'ordine sulla litoranea tra Eboli, Battipaglia e Pontecagnano Faiano. Sono diverse le multe elevate e le irregolarità riscontrate. Prosegue l'attività ...