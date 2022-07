Nancy Brilli e la sua sorprendente stoccata al body shaming - Ecco il Video

(Di sabato 16 luglio 2022)ha indossato un grazioso bikini e ha fatto unspiritoso sulla prova costume per invitare le donne a sentirsi a posto con il proprio aspetto fisico e a mostrarsi liberamente senza trucco. L'attrice ha così dato unaal

Pubblicità

ParliamoDiNews : Nancy Brilli, senza freni dopo le polemiche su Vanessa Incontrada: `Sai che ti dico...` - - zazoomblog : Nancy Brilli senza freni dopo le polemiche su Vanessa Incontrada: “Sai che ti dico…” - #Nancy #Brilli #senza #freni… - espressione24 : Svelata al Museo “Mostra di Leonardo' di Roma la nuova regina della #Giostra CavallerescadiSulmona: l’attrice… - zazoomblog : Nancy Brilli: ecco il bellissimo figlio e cosa fa! - #Nancy #Brilli: #bellissimo #figlio - espressione24 : Svelata al Museo “Mostra di Leonardo' di Roma la nuova regina della #GiostraCavallerescadiSulmona: l’attrice Nancy… -

il Democratico

Con lei il chitarrista e compositore Giangi Sainato , collaboratore di Carlos Santana e di grandi nomi dello spettacolo, fra i quali, Sandro Giacobbe e Lina Sastri, e il sassofonista ...Tantissimi gli artisti intervenuti per premiare i piccoli creativi: Alex Belli,, Pippo Pelo, Luca Abete, Alessandro Bolide, Gianni Parisi, Eduardo Tartaglia, Angelo Loia, Don Patrizio ... Nancy Brilli, dal cinema al tumore: “8 Operazioni” Nancy Brilli ha indossato un grazioso bikini e ha fatto un video spiritoso sulla prova costume per invitare le donne a sentirsi a posto con il proprio aspetto fisico e a mostrarsi liberamente senza tr ...Nancy Brilli ha indossato un grazioso bikini e ha fatto un video spiritoso sulla prova costume per invitare le donne a sentirsi a posto con il proprio aspetto fisico e a mostrarsi liberamente senza ...