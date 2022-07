(Di sabato 16 luglio 2022)- Come riporta laad oggi ilha davvero una grande certezza già dalla scorsa stagione con l’approdo di. La sua presenza in casada davvero il grande apporto di cui tutti in una squadra hanno davvero il grande bisogno. “Tutto in una giornata, come un anno fa. Il 16 luglio del 2021 Olivierdiventava un giocatore del: alle visite mediche del mattino era seguita la firma sul contratto che lo avrebbe legato ai rossoneri. Più o meno alla stessa ora in cui autografava quei preziosi documenti nella sede del, 365 giorni dopo, Olivier alzerà il sipario sulla sua seconda stagione daista: a Colonia, al centro dell’attacco di Pioli, ci sarà di nuovo il 9. Tempismo ...

Pubblicità

Gazzetta_it : #Ibrahimovic, selfie e show sul lago di Garda: 'Sei interista? Peggio per te...' - Gazzetta_it : Oggi in #primapagina: #Ibrahimovic pronto a rinnovare col #Milan. Sogniamo con Jacobs e Tamberi - Gazzetta_it : Il #Milan e i #Maldini. Da Cesare a Daniel, la storia infinita di 1000 partite - infoitsport : Milan, Gazzetta: “Giroud si è preso il gruppo, ora tocca a lui” - CalcioOggi : Calciomercato - Lewandowski-Barça è fatta! Bernardeschi è del Toronto - La Gazzetta dello Sport -

La Gazzetta dello Sport

... Matthijs de Ligt eSkriniar. Marco Guidi a CMIT TVPer il giocatore olandese è sempre più più ... sviluppato e mantenuto per mesi - conferma Marco Guidi, giornalista de Ladello Sport, ai ...Il ritiro di Ibrahimovic è iniziato prima di quello dele durerà di più. "Ritiro" inteso come preparazione personale, sia chiaro, perché quella parola ... Non perderti le Newsletter di... Milan, inizia la vendita dei biglietti. E c'è chi ha già quelli (premium) per il derby... La sua presenza in casa Milan da davvero il grande apporto di cui tutti in una squadra hanno davvero il grande bisogno. Il 16 luglio del 2021 Olivier Giroud diventava un giocatore del Milan: alle visi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...