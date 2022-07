Marco Bocci organizza una festa di compleanno a sorpresa per Laura Chiatti (Di sabato 16 luglio 2022) Marito innamoratissimo, l'attore e modello umbro ha emozionato la sua compagna e mamma di Enea e Pablo con una giornata di festeggiamenti. Prima in famiglia, poi con gli amici, tra canti, balli e tuffi notturni in piscina Leggi su vanityfair (Di sabato 16 luglio 2022) Marito innamoratissimo, l'attore e modello umbro ha emozionato la sua compagna e mamma di Enea e Pablo con una giornata di festeggiamenti. Prima in famiglia, poi con gli amici, tra canti, balli e tuffi notturni in piscina

Pubblicità

infoitcultura : Le foto della (emozionante) festa a sorpresa di Marco Bocci per Laura Chiatti - infoitcultura : Laura Chiatti compie 40 anni. La dedica del marito Marco Bocci: “Mi hanno regalato un sogno” - DonnaGlamour : Laura Chiatti compie 40 anni: la festa e la dedica dolcissima di Marco Bocci - telodogratis : Le foto della (emozionante) festa a sorpresa di Marco Bocci per Laura Chiatti - zazoomblog : Gli auguri di Marco Bocci per i 40 anni di Laura Chiatti la sorpresa organizzata dai figli - #auguri #Marco #Bocci… -