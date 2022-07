Luca Daffrè si candida per il GF Vip 7 e lancia un appello a Signorini

Pubblicità

AngoloDV : Luca Daffrè: 'GF VIP? Lo farei, mi è sempre piaciuto' #isola #isoladeifamosi #lucadaffrè #angolodellenotizie… - AngoloDV : Isola dei Famosi, Luca Daffrè: 'Ecco cosa mi è mancato' #isola #isoladeifamosi #angolodellenotizie #lucadaffrè - Angel110273 : RT @Laura72CY: #Repost Luca Daffre’ #CanYaman ???????? - Birba_CY : RT @Laura72CY: #Repost Luca Daffre’ #CanYaman ???????? - BrendaCY19 : RT @Laura72CY: #Repost Luca Daffre’ #CanYaman ???????? -

A distanza di alcune settimane dalla fine dell'isola dei famosi,ha voluto raccontare alcuni retroscena avvenuti in Honduras. Come in molti ricorderanno l'ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato uno degli ultimi concorrenti ad entrare nel programma. ...Daffré parla della sua frequentazione con Sophie Codegoni: "Ecco che cosa c'è stato tra noi" C'è stato un periodo, tempo fa, in cuie Sophie Codegoni si sono frequentati. In molti si ...