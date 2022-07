LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Rebecca Tarlazzi ipoteca l’oro nel pattinaggio artistico! Azzurre in semifinale nella canoa polo! (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA World Games SABATO 16 LUGLIO E ITALIANI IN GARA 17:00 DUATLON – Si torna alla corsa con il gruppo di testa composto ancora da sette atlete e la francese Garance Blaunt al comando. 16:57 pattinaggio ARTISTICO – PERFETTA Rebecca Tarlazzi!!! La ventitreenne bolognese ipoteca l’oro piazzando un esercizio sensazionale ed ottenendo lo score di 79.45. Demolita la concorrenza,. Secondo posto in questo programma corto per la spagnola Andrea Silva Pascual con 62.30, terza l’iberica Carla Escrich con 62.21, quarta Micol Zangoli con 54.20. 16:53 canoa POLO – Termina lo show dell’Italia. Le Azzurre dominano letteralmente il quarto di finale strapazzando per 12-1 ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMASABATO 16 LUGLIO E ITALIANI IN GARA 17:00 DUATLON – Si torna alla corsa con il gruppo di testa composto ancora da sette atlete e la francese Garance Blaunt al comando. 16:57ARTISTICO – PERFETTA!!! La ventitreenne bolognesepiazzando un esercizio sensazionale ed ottenendo lo score di 79.45. Demolita la concorrenza,. Secondo posto in questo programma corto per la spagnola Andrea Silva Pascual con 62.30, terza l’iberica Carla Escrich con 62.21, quarta Micol Zangoli con 54.20. 16:53POLO – Termina lo show dell’Italia. Ledominano letteralmente il quarto di finale strapazzando per 12-1 ...

