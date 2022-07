Incidente a Lentate uomo di Solaro grave | trasportato in elicottero

Pubblicità

MonzaToday

Frontale tra minivan e scooter, interviene l'elisoccorso. Il graveè avvenuto poco dopo mezzogiorno di oggi, venerdì 15 luglio 2022, in via Manzoni asul Seveso.L'è avvenuto stanotte, poco dopo l'una, lungo via Manzoni Sul posto tre ambulanze e i Vigili del FuocoSUL SEVESO " Terribilequesta notte asul Seveso in via Manzoni. L'allarme è scattato intorno all'una di notte quando due auto si sono scontrate per motivi al vaglio delle forze dell'ordine intervenute per ... Incidente a Lentate, schianto auto-moto: soccorsi in codice rosso Frontale tra minivan e scooter, interviene l'elisoccorso. Il grave incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno di oggi, venerdì 15 luglio 2022, in via Manzoni a Lentate sul Seveso. Frontale tra minivan ...Questa mattina, poco prima delle ore 12.30, in via Manzoni, si è verificato un grave sinistro che, stando alle prime informazioni acquisite, ha coinvolto un'automobile e una moto.