Il presidente della Cei Zuppi | ' Serve una Chiesa che arrivi in strada tra la gente'

(Di sabato 16 luglio 2022) Parole chiare e nette: La Cei "non deve essere un'amministrazione delle chiese locali o una struttura che si autoalimenta. Deve essere agile, per servire unache arriva in, tra la".

Pubblicità

direzioneprc : Salutiamo con sollievo le dimissioni di #Draghi, un presidente che non ci mancherà. Ci preoccupa solo che ci ripens… - borghi_claudio : La menzogna più frequente che leggo tra chi cerca disperatamente di evitare il ritorno alla democrazia è che poi no… - Corriere : ?? Mario Draghi ha annunciato che nella serata di oggi rassegnerà le sue dimissioni al presidente della Repubblica:… - Paola222006421 : RT @AlexCasalboni: @paologerbaudo Autosanzioni, invio armi, sudditanza assoluta a #BidenCrimeFamilly. 'Se non ti vaccini ti ammali e muori.… - pinovag : @EmmanuelMacron illustre signor Presidente, ringrazio la Francia tutti i giorni della mia vita. Amo la Sua terra,pa… -

Avvenire

Dice: 'Dietro questo atto c'è un'identità di vedute con ilRepubblica. Non è la stizza di Draghi. Lo hanno valutato insieme'. Il M5s era la grande 'via di sinistra'sinistra ...Alfonso Pecoraro Scaniofondazione Univerde e' stato piu' volte ministro e ha piu' volte rilanciato il temagrave emergenza climatica e energetica. D. La crisi di governo si somma ad altre crisi in ... Il presidente della Cei: grande preoccupazione, serve responsabilità Ascoli Piceno, 15 luglio 2022 – La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, in ossequio ai principi di trasparenza che ne ispirano l’attività, comunica che l’Organo di indirizzo, all’unanimità, ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...