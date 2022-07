Hit Parade: Lazza ancora in cima alla classifica, Irama risale (Di sabato 16 luglio 2022) Si è conclusa un’altra settimana ricca di novità per il panorama musicale italiano. La classifica della Top10 tra album, vinili e singoli più venduti non ha subito stravolgimenti nel suo podio, ma c’è stata qualche new entry. L’estate continua a creare fermento nel mondo della musica, con nuove hit che ci stanno accompagnando per il resto della stagione. C’è ancora Lazza sulla vetta della classifica degli album più venduti con Sirio. Il rapper fin dal suo debutto discografico con questo nuovo progetto di featuring ha conquistato il pubblico e, secondo Fimi/Gfk, è ancora lui a detenere il podio, ormai da parecchie settimane. Al secondo posto, in sorprendete risalita, c’è invece Irama con Il giorno in cui ho smesso di pensare. Il cantante è attualmente impegnato con il suo tour estivo ... Leggi su velvetmag (Di sabato 16 luglio 2022) Si è conclusa un’altra settimana ricca di novità per il panorama musicale italiano. Ladella Top10 tra album, vinili e singoli più venduti non ha subito stravolgimenti nel suo podio, ma c’è stata qualche new entry. L’estate continua a creare fermento nel mondo della musica, con nuove hit che ci stanno accompagnando per il resto della stagione. C’èsulla vetta delladegli album più venduti con Sirio. Il rapper fin dal suo debutto discografico con questo nuovo progetto di featuring ha conquistato il pubblico e, secondo Fimi/Gfk, èlui a detenere il podio, ormai da parecchie settimane. Al secondo posto, in sorprendete risalita, c’è invececon Il giorno in cui ho smesso di pensare. Il cantante è attualmente impegnato con il suo tour estivo ...

