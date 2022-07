Golf | British Open 2022 | Cameron Smith | “Dovrò rimanere tranquillo e fare buoni putt”

(Di sabato 16 luglio 2022) L’Championshipè arrivato a metà strada della sua 150a edizione. A guidare la classifica c’è l’australiano, autore di un secondo round semplicemente perfetto con cui si è costruito un vantaggio di due colpi sul primo inseguitore, lo statunitenseYoung. Queste le parole diin conferenza stampa: “È stata un’ottima giornata. Sono dove volevo essere, anche se negli ultimi anni mi sono trovate spesso in queste situazioni e non sempre mi è andata bene”. Grande serenità nelle parole del vincitore dell’ultimo vincitore del Players’ Championship: “Devo continuare ad avere pazienza lungo tutto il weekend. Il percorso si farà più veloce e più difficile. Devo...

Pubblicità

zazoomblog : Golf British Open 2022: Cameron Smith balza in testa al giro di boa. Celli e Molinari superano il taglio eliminato… - sportface2016 : #Golf, #BritishOpen 2022: l’australiano #Smith in testa dopo il secondo giro, sorpresa #Celli - sportface2016 : #Golf #BritishOpen 2022: #CameronYoung al comando dopo il primo giro, #Migliozzi e #Molinari 78esimi - OA_Sport : Filippo Celli si racconta a OA Sport alla vigilia del British Open numero 150. La fortuna di vedere da molto vicino… - zazoomblog : British Open 2022 golf: orari programma tv streaming. Il calendario completo - #British #golf: #orari #programma… -

OA Sport

Tanti altri nomi altisonanti in top10, a partire dallo statunitense Dustin Johnson , quarto da solo a - 9. Alle sue spalle il numero 1 del ranking mondiale Scottie Scheffler insieme all'inglese ...Dopo il secondo giro del quarto Major stagionale, il The Open Championship , al comando staziona l'australiano Cameron 'Cammy' Smith , numero 6 del ranking mondiale, che viaggia sul - 13 (131). Alle ... VIDEO Golf, British Open 2022: le emozioni e gli highlights del primo round Continua l'Open Championship 2022, ospitato quest'anno da uno dei palcoscenici più prestigiosi del mondo, l’Old Course di St.Andrews in Scozia. Completati i primi due giri, è l'australiano Cameron Smi ...Venerdì il secondo round del 150° Open Championship è stato caratterizzato da un po' di tutto. Ho iniziato con i fan Sottoponi Tiger Woods alle mode più ...