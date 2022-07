Gioconda di Leonardo, svelato finalmente il rebus: chi è davvero la Monna Lisa (Di sabato 16 luglio 2022) La Monna Lisa o la Gioconda, comunque la si voglia chiamare è una delle tele più famose di Leonardo da Vinci. Probabilmente si tratta anche di uno dei dipinti più celebri e conosciuti al mondo. Il segreto del suo ‘successo’ per molti risiede in quello sguardo enigmatico e nel proverbiale sorriso. Come pure nel mistero dell’identità della donna ritratta; ancora oggi oggetto di numerosi studi e curiosità. Teodoro Brescia, antropologo e filosofo, nonché dottore di ricerca all’Università degli Studi di Bari, però, adesso è certo di poter dire con esattezza di chi si tratti. Lo studioso ha svelato i segreti della MonnaLisa nell’ultimo suo saggio, intitolato proprio Un rebus sulla Gioconda. Tra i due rami del Lago di Como edito da Antonio ... Leggi su velvetmag (Di sabato 16 luglio 2022) Lao la, comunque la si voglia chiamare è una delle tele più famose dida Vinci. Probabilmente si tratta anche di uno dei dipinti più celebri e conosciuti al mondo. Il segreto del suo ‘successo’ per molti risiede in quello sguardo enigmatico e nel proverbiale sorriso. Come pure nel mistero dell’identità della donna ritratta; ancora oggi oggetto di numerosi studi e curiosità. Teodoro Brescia, antropologo e filosofo, nonché dottore di ricerca all’Università degli Studi di Bari, però, adesso è certo di poter dire con esattezza di chi si tratti. Lo studioso hai segreti dellanell’ultimo suo saggio, intitolato proprio Unsulla. Tra i due rami del Lago di Como edito da Antonio ...

