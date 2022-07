Covid, per i malati manca l’ibuprofene. «Produttori senza principio attivo» (Di sabato 16 luglio 2022) Il farmaco Nelle farmacie impossibile trovare l’antinfiammatorio usato in molti preparati per i bambini. Si corre ai ripari con preparazioni galeniche. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 16 luglio 2022) Il farmaco Nelle farmacie impossibile trovare l’antinfiammatorio usato in molti preparati per i bambini. Si corre ai ripari con preparazioni galeniche.

Pubblicità

borghi_claudio : Per uno accertato chissà quanti finiscono nel limbo della 'nessuna correlazione'. Rischio di morire per covid di u… - messveneto : Covid, un giudice accerta il nesso tra il vaccino e la trombocitemia: un 16enne sarà risarcito: Per il dipartimento… - _Nico_Piro_ : #16luglio la #crisidigoverno è anche una fotografia impietosa dell'opinionismo, quel fenomeno tipicamente italiano… - Favoletta1982 : @LucianoCannito @azangrillo Io mi sono vaccinata, serenamente, per ora mai avuto il covid, e continuò ad indossare… - grazieALcaxxo2 : RT @qui78: Ospedale nel veronese, il primario dichiara 'tutti i ricoverati per #Covid con polmonite sono #vaccinati con #TerzaDose '. Per f… -