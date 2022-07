Covid, le notizie di oggi. Speranza: su isolamento restano regole vigenti. LIVE (Di sabato 16 luglio 2022) "Come sempre si verificherà l'andamento epidemiologico e ci sarà un confronto con Regioni", ha affermato il ministro della Salute. Nelle ultime 24 si registrano 96.348 nuovi casi, 134 morti e un tasso di positività del 24,6%. In discesa l'indice di contagio Rt, che resta comunque sopra la soglia epidemica, mentre continua a salire l'incidenza nel periodo fra il 22 giugno e il 5 luglio 2022 Leggi su tg24.sky (Di sabato 16 luglio 2022) "Come sempre si verificherà l'andamento epidemiologico e ci sarà un confronto con Regioni", ha affermato il ministro della Salute. Nelle ultime 24 si registrano 96.348 nuovi casi, 134 morti e un tasso di positività del 24,6%. In discesa l'indice di contagio Rt, che resta comunque sopra la soglia epidemica, mentre continua a salire l'incidenza nel periodo fra il 22 giugno e il 5 luglio 2022

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Covid: giudice reintegra la psicologa sospesa: 'Il vaccino è invasivo nel Dna. Non può essere costretta, può altera… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - Agenzia_Ansa : Variante Centaurus, confermati 290 casi nel mondo. E' stata isolata in 15 Paesi. Il Covid corre nel Regno Unito… - SkyTG24 : #Covid19, le notizie di oggi. Speranza: su isolamento restano regole vigenti. LIVE - Game_Set_Match_ : RT @Patriziapattys: Sembra che non fosse disponibile nemmeno un’ambulanza per l’eventuale trasferimento. -