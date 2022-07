Biden verso un nulla di fatto. Il Medio Oriente si allontana dagli Usa? (Di sabato 16 luglio 2022) Il viaggio di Joe Biden in Medio Oriente è denso di significati. Il presidente degli Stati Uniti è arrivato nella regione dopo un periodo in cui molti, specialmente in Israele, lamentavano un disimpegno di Washington. Un disinteresse nato soprattutto da tre problemi che hanno contraddistinto l’agenda americana degli ultimi anni: Cina, Russia e coronavirus. E InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 16 luglio 2022) Il viaggio di Joeinè denso di significati. Il presidente degli Stati Uniti è arrivato nella regione dopo un periodo in cui molti, specialmente in Israele, lamentavano un disimpegno di Washington. Un disinteresse nato soprattutto da tre problemi che hanno contraddistinto l’agenda americana degli ultimi anni: Cina, Russia e coronavirus. E InsideOver.

