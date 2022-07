Beautiful | anticipazioni 17 luglio 2022 | Zoe dichiara il suo amore a Carter

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 16 luglio 2022) Zoe Buckingham non si arrenderà cone proverà in tutti i modi a riconquistarlo, come rivelano ledidi domenica 17. La ragazza era in procinto di sposare l'avvocato, sinceramente innamorato di lei e pronto ad offrirle un futuro di stabilità e felicità, ma lei si è invaghita di Zende e ha addirittura provato a sedurlo., però, lo ha scoperto e ha deciso di annullare le nozze e di troncare definitivamente la loro relazione. Solo in quel momento, Zoe si è resa conto di aver commesso un grandissimo errore e ha provato a chiedere scusa ae a provare a riconquistarlo. L'uomo, però, non ne ha voluto sapere e, nel frattempo, ha iniziato a frequentare Quinn, che ha provato ad intercedere con lui in favore della ...