AEW | In vista un altro addio | Fuego del Sol via?

(Di sabato 16 luglio 2022) Un’altra star della AEW potrebbe essere in procinto di lasciare la compagnia. o almeno così lasciano pensare alcune recenti attività sui social media.Del Sol ha rimosso l’avatar del suo account Twitter e i riferimenti alla AEW sono stati rimossi. Ha anche cancellato i suoi tweet e la sua biografia indica ai promoter di inre un’e-mail a BookDS@gmail.com per eventuali ingaggi.ha firmato con la promotion quasi un anno fa e la sua firma è stata inclusa in una storyline su Rampage in cui doveva battere Miro per ottenere un contratto. Ha perso l’incontro, ma Tony Khan ha consegnato un contratto all’amico di, Sammy Guevara, perché lo firmasse e da quella sera è stato considerato ufficialmente parte del roster. A parte alcune apparizioni a Rampage,...

Pubblicità

IndyNation22 : In vista del suo match contro @Shooter_us valido per il titolo AEW All Atlantic, ripercorriamo insieme le gesta di… -

Zona Wrestling

... che in questa due giorni ha regalato come al solito dei match di alto spessore dal punto di...figlio della leggenda Dusty Rhodes aveva recitato un ruolo fondamentale nella fondazione della(...... lottando in giro per il mondo tra cui Ring of Honor e Impact Wrestling per poi diventare nel 2019 uno degli artefici della nascita della, da molticome una vera e propria alternativa alla ... AEW: Polverizzati in 19 minuti i biglietti in vendita per All Out 2022 Se la WWE ha celebrato negli ultimi giorni il quasi definitivo sold out di SummerSlam, la AEW non è da meno e come sempre riesce a sorprendere per la rapidità con cui vengono venduti i biglietti dei s ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...