Weiser potrebbe tornare a vestire la maglia del Werder Brema

Pubblicità

Focus

Commenta per primo Come riportato da kicker, il Werder Brema vorrebbe riportare in rosa Mitchell. Dopo la stagione in prestito arrivato dal Leverkusen , il calciatoretornare a vestire la maglia del Brema.Commenta per primo Come riportato da kicker, il Werder Brema vorrebbe riportare in rosa Mitchell. Dopo la stagione in prestito arrivato dal Leverkusen , il calciatoretornare a vestire la maglia del Brema. Da dove arriva la Venere di Willendorf Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...